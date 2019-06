Други С нов китайски инвеститор Славия (Прага) се цели в трайно присъствие в ШЛ 08 юни 2019 | 16:12 - Обновена 0



Славия (Прага) и преди е имал партньори от Китай, които не са стигнали до край, но добрата работа на клуба и чистите отношения са им помогнали. През 2015-а година червено-белите от Прага са поети от друг китайски инвеститор- CEFC, точно преди Славия буквално да колабира във финансово отношение. Но и самите китайци се задъхват финансово и дават клуба на своите сънародници- правителствената компания CITIC. А те пък продават клуба на Синобо през 2018-а година. "Без помощта на всичките три китайски фирми най-вероятно нямаше да оцелеем, нито пък да задържим играчите си. А най-хубавото е, че едните китайци ни намираха нови партньори, когато самите те нямаха възможност да инвестират, разказва Нежмар. Jaromír Zmrhal’s strike against @girondins is among top 10 goals of 2018/19 @EuropaLeague! But Petr Ševík’s stunner against @ChelseaFC is not. We are confused... https://t.co/I9D4QNUgfR — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) May 31, 2019 Западноевропейски клубове имат сериозен интерес към 24-годишния Соучек, който е вкарал 13 гола през миналия сезон. Със сигурност той няма да бъде продаден това лято или поне докато тимът играе в Европа. "След това най-вероятно да, защото е глупаво да задържаме човек, който върви нагоре, а в същото време клубът си е на чешко локално ниво, обяснява Нежмар и уточнява, че цената му към момента е около 6 милиона. Въпросният футболист снощи игра срещу България в европейската квалификация, завършила 2:1. Скоро след изненадващия четвъртфинал в турнира Лига Европа тази пролет, най-старият чешки клуб Славия (Прага) спечели шампионската титла на страната и се готви за нов пробив в европейския футбол. Подкрепен финансово от китайски собственик, отборът на Славия (Прага) си поставя като цел редовно участие минимум в групите на Шампионската лига.В момента клубът, който е създаден през 1892-а година, е собственост на китайската строителна компания Синобо, която иска да създаде клуб, който произвежда и продава футболисти както у дома, така и в Европа. Но единствените големи отбори от Източна Европа са Стяуа (Букурещ) и Цървена звезда (Белград), които са печелили европейската клубна корона- през 1986-а и през 1991-а година съответно. Китайските собственици се интересуват от примера на тези два отбора, като, разбира се, по-сериозно им се струва постижението на Стяуа, които печелят КЕШ само с румънци, докато под югославски флаг Звезда черпи ресурс от шест територии, които в момента са независими държави.Важна задача имат млади футболисти като халфа Томаш Соучек и защитникът Алекс Крал, които не само трябва да се утвърдят в отбора, да вдигнат нивото, но и да бъдат за пример на следващите чешки таланти по пътя към европейски успехи. Славия е на плейоф за място в Шампионската лига през това лято, след като спечели първенството с 5 точки пред Виктория Пилзен. "Това е огромна и много важна стъпка за клуб като Славия (Прага), разказва спортният директор Ян Нежмар. За него е важен момент отстраняването на клуб като Севиля с общ резултат 6:5, тъй като преди това те са стигали само веднъж в групите на най-комерсиалния турнир и това е станало преди 10 години."Ние трябва да намерим баланса между правилна трансферна политика и спортни успехи. Ясно е, че няма как в чешкото първенство да постигнем финансови резултати, които да ни държат на европейско ниво. Ако искаш да си в Европа, трябва да печелиш в Европа, обобщава философията на клуба Ян Нежмар. "Разбира се, доволни сме от титлата, защото конкуренцията на изградени клубове като Спарта (Прага) и Виктория (Пилзен) е много здравословна и ни държи в тонус. Дори и да не бяхме станали шампиони, в Лига Европа щяхме да бъдем максимално амбицирани, допълва Нежмар.Славия (Прага) и преди е имал партньори от Китай, които не са стигнали до край, но добрата работа на клуба и чистите отношения са им помогнали. През 2015-а година червено-белите от Прага са поети от друг китайски инвеститор- CEFC, точно преди Славия буквално да колабира във финансово отношение. Но и самите китайци се задъхват финансово и дават клуба на своите сънародници- правителствената компания CITIC. А те пък продават клуба на Синобо през 2018-а година. "Без помощта на всичките три китайски фирми най-вероятно нямаше да оцелеем, нито пък да задържим играчите си. А най-хубавото е, че едните китайци ни намираха нови партньори, когато самите те нямаха възможност да инвестират, разказва Нежмар.Западноевропейски клубове имат сериозен интерес към 24-годишния Соучек, който е вкарал 13 гола през миналия сезон. Със сигурност той няма да бъде продаден това лято или поне докато тимът играе в Европа. "След това най-вероятно да, защото е глупаво да задържаме човек, който върви нагоре, а в същото време клубът си е на чешко локално ниво, обяснява Нежмар и уточнява, че цената му към момента е около 6 милиона. Въпросният футболист снощи игра срещу България в европейската квалификация, завършила 2:1.

