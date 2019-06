Тенис Време е за изненадващия финал на "Ролан Гарос" при жените 08 юни 2019 | 15:10 - Обновена 0



23-годишната Барти има 4 титли на сингъл в WTA в кариерата си досега + 10 титли на двойки. Най-доброто й представяне на сингъл в турнирите от “Шлема” досега бе 1/4-финал на Australian Open през тази година. Ако грабне титлата, австралийката ще се изкачи на второто място в световната ранглиста и ще бъде само на 136 точки зад лидерката Наоми Осака (Япония), която това лято има да защитава трофея си на US Open.



Вондрушова пък имаше 1/8-финал на US Open през 2018 година. Тя влезе в турнира като №38 в света, но ако вземе трофея днес, ще е на ръба на Топ 10, като ще измести от 11-ото място Серина Уилямс (САЩ). Чехкинята има една-единствена ттила на сингъл в кариерата си досега.



Барти има две победи от два мача срещу Вондрушова досега, но това ще е първият им двубой на клей.



