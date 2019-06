НБА Kауай Ленърд се нареди до Коби и ЛеБрон 08 юни 2019 | 08:58 0



Kawhi's 14 30-point games in a single postseason tie him with Kobe and LeBron for the most in the last 10 years pic.twitter.com/dPmmSAaPkh — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 8, 2019

Досегашното му най-силно представяне в рамките на плейофите на даден сезон бе през 2016/2017, когато в 12 мача за Сан Антонио той постигаше по 27.7 точки, 7.8 борби, 4.6 асистенции и 1.7 отнети топки. Кауай Ленърд продължава с впечатляващите си изяви в плейофите, след като рано тази сутрин помогна на Торонто да поведе с 3-1 във финалите на НБА след победа със 105:92 над Голдън Стейт. Крилото наниза 36 точки, а по този начин се нареди до легендите Коби Брайънт и ЛеБрон Джеймс. За Ленърд това бе четиринадесети мач от плейофите този сезон, в който вкарва поне 30 точки, а по този начин той повтори двете суперзвезди, които държат рекорда за най-много двубои с 30 или повече точки в рамките на едни плейофи в последните 10 години.27-годишният баскетболист се отличи с 36 точки, 12 борби и 2 асистенции при третата победа на канадците във финалите. Средните му показатели в тазгодишните елиминации пък са 30.9 точки, 9.0 борби, 4.0 асистенции и 1.5 отнети топки.Досегашното му най-силно представяне в рамките на плейофите на даден сезон бе през 2016/2017, когато в 12 мача за Сан Антонио той постигаше по 27.7 точки, 7.8 борби, 4.6 асистенции и 1.7 отнети топки.

