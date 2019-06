Юнайтед се доближи до исканите от Наполи 100 млн. за Кулибали

Защитникът на Наполи Калиду Кулибали продължава да е една от основните трансферни цели на Манчестър Юнайтед. "Червените дяволи" са предложили 95 млн. евро за сенегалския защитник, написа "Corriere dello Sport". На "Олд Трафорд" предпочитат именно Кулибали пред Матайс Де Лихт от Аякс, който ще избира между Барселона и Пари Сен Жермен.

Кулибали има откупна клауза от 150 млн. евро, а президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис подчерта, че не би погледнал оферта за по-малко от 100 млн. ПСЖ също се интересува от 27-годишния бранител, но Юнайтед изглежда като фаворит за подписа му.

