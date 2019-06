Грановская: Не можехме да попречим на Еден да сбъдне детската си мечта

Директорът на Челси Марина Грановская коментира трансфера на Еден Азар в Реал Мадрид. Английският клуб дълго протака преговорите, но накрая се съгласи да пусне най-добрия си футболист на "Сантиаго Бернабеу".

"С тъга се разделяме с Азар, след като направихме всичко възможно да го задържим. Но трябваше да уважим решението му. Той е изправен пред ново предизвикателство в друга страна и ще изпълни детската си мечта - да играе за Реал", заяви Грановская.

Chelsea director Marina Granovskaia on Eden Hazard: "The memories he leaves us with will not fade. He provided all who watched Chelsea play with great entertainment and many match-winning contributions, and for that we thank Eden enormously." pic.twitter.com/J6sXigJcv0