Трогателното сбогуване на Азар с Челси

"Сега вече знаете, че преминавам в Реал. Не е тайна, че от дете мечтаех да играя за този клуб. Стараех се с всички сили да не се разконцентрирам в сложния период, изпълнен със слухове и повишено внимание от страна на медиите, особено в последните шест месеца. Двете ръководства вече се договориха. Надявам се да разбирате, че съм длъжен да отворя нова страница - така, както и все от вас, когато получи възможност да сбъдне мечтата си", написа на страницата си във Facebook Азар.

Eden Hazard leaves Chelsea as a legend pic.twitter.com/BFvH9KDlDK — Goal (@goal) 7 юни 2019 г. "Да напусна Челси е най-важното и най-трудно решение в кариерата ми. Сега е моментът официално да заявя: наслаждавах се на всеки миг в Челси и никога не съм се замислял за трансфер в друг клуб. Пристигнах когато бях на 21 години. Тук, заедно с всички вас, израснах като мъж и като футболист. Благодарение и на вас станах капитан на националния отбор на Белгия. Разбира се, имаше и трудни моменти - не само за мен, но и за тима, но това е футболът", продължи 28-годишният белгиец.



Когато съм с топката, просто се наслаждавам на усещането. Съветът ми към всички е следният: просто играйте и изпитвайте удоволствие от това. Дори когато нещата не се получаваха, винаги исках да ви се отблагодаря за невероятната ви подкрепа. Бойният дух, страстта и непримиримостта са част от културата на Челси, те идват от вас. Спомням си много специални моменти - щастливци сме, че спечелихме много повече мачове, отколкото загубихме. Не мога да преброя всички спечелени награди. Единствено мога да кажа, че всяка от тях, независимо дали отборна или индивидуална, ме е рардвала много. Някой ден на по бира с гордост ще коментирам и ще се смея на пропуснатата дузпа в шампионския мач срещу Арсенал и

Thank you, @HazardEden10! #ThankYouEden pic.twitter.com/6mCgZSFNJg — Chelsea FC (@ChelseaFC) 7 юни 2019 г. "В отбора ни има изобилие от добри футболисти. Спечелихме Висшата лига, Купата на Англия, Купата на Лигата и Лига Европа заедно, като семейство. Разбира се, спечеленият финал в Баку преди две седмици беше перфектният начин да сложим край на този дълъг и тежък сезон след световното първенство. Челси, а най-вече феновете на Челси, винаги ще са специални за мен. Преди всичко искам още веднъж да благодаря на всички в клуба за огромните им усилия. Трябва да благодаря на собственика г-н Абрамович и останалите от ръководството за това, че ми помогнаха да реализирам не една, а две свои мечти: първо да стана играч на Челси, а от днес вече на Реал Мадрид", завърши емоционалното си сбогуване Еден Азар.



