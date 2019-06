Англия Сари отговори на Инсиние: Не съм предател 07 юни 2019 | 19:49 - Обновена 0



Маурицио Сари опита да се защити пред италианските медии, отговаряйки на звездата Лоренцо Инсине. Капитанът на Наполи обяви преди дни, че за всички неаполитанци ще бъде голямо предателство, ако опитният специалист поеме Ювентус. Insigne: “Sarri did so much for us players and all the Neapolitan people. He’s also a professional, but choosing Juve, will hurt: it’ll be a betrayal for us Neapolitans once it becomes official”. (Via @footballitalia) pic.twitter.com/Z4spVCs5Y3 — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) 5 юни 2019 г. През последните седмици мениджърът на През последните седмици мениджърът на Челси упорито е спряган за същата функция, но в лагера на "Старата госпожа". "Предател е някой, който се изнизва и напуска. Много играчи са сменяли например миланските клубове", коментира Сари. "Предател е човек, който поставя личните си цели пред тези на колектива. Именно затова предпочитам да гледам фланелката отпред, където е емблемата на клуба. Отзад е името на играча - тази страна ме интересува по-малко", каза още той.





