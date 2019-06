Бокс Генади Головкин: Залез или прераждане 08 юни 2019 | 08:07 - Обновена 0



Генади Головкин направи нещо немислимо през последните 13 години. Той стана един от малкото чуждестранни боксьори, които успяха да спечелят сърцата на американските фенове. Направи го с невероятна поредица от нокаути, безмилостни комбинации и готовност да се включи в най-сериозните предизвикателства. Rolls Hopes To Shock Golovkin Like Ruiz Shocked Joshua https://t.co/Bag4mv11vh pic.twitter.com/jhjKng4I39 — BoxingScene.com (@boxingscene) June 7, 2019

37-годишният казахстанец отива към залеза на своята кариера. След двете епични битки с Канело Алварес Головкин тръгва отново към атака на световната титла. Той загуби своите пояси в средна категория в реванша с мексиканската звезда през септември. Сега на неговия път застава малко известният канадец Стив Ролс (19 победи, 10 с нокаут).

Головкин (38 победи, 34 с нокаут, 1 загуба и 1 равен) направи огромна промяна в началото на годината. Той изненадващо напусна своя дългогодишен треньор Абел Санчес. Казахстанецът реши да се готви с бившия наставник на Владимир Кличко - Джонатън Бенкс. Решение, което предизвика доста коментари. Самият Абел Санчес беше крайно разочарован и обяви постъпката на най-успешния си боксьор като нелоялна. Специалистите отбелязват, че в играта на Головкин вече се забелязват проблеми. Те проличаха за пръв път в двубоя срещу Кел Брок през 2016-а. Тогава през първите няколко рунда звездата получи много удари, а защитата му не работеше, но той успя да строши очната орбита на британеца и в крайна сметка срещата беше спряна. Golovkin - Has the Moment Passed? https://t.co/98WoB5xHiB pic.twitter.com/Y9dpc0stRo — BoxingScene.com (@boxingscene) June 6, 2019 Още по-неприятен развой имаше двубоят с Даниел Джейкъбс. Американецът доминираше в големи моменти от срещата, но в крайна сметка отстъпи с много близко съдийско решение. Според мнозинството от феновете Головкин не е заслужавал да спечели.

Дербитата с Алварес бяха два от най-касовите мача в историята на професионалния бокс. Те генерираха над 1 млн. абоната по системата PPV и надали някой е съжалявал за платеното. Затова рязкото сваляне на нивото на съперника предизвика доста въпросителни.

35-годишният Ролс започва чак през 2011-а своята кариера. До този момент никога не се е бил срещу някой по-сериозен съперник, а в кариерата си до момента едва веднъж се е боксирал в 10 рунда и никога не е играл 12-рундов мач.

Очакванията на специалистите са Головкин да събере сили и мотивация, за да се изправи за трети път срещу Канело Алварес. Зрелището е гарантирано, а битката може да отговори най-сетне на въпроса кой е по-добър от двамата.

