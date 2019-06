Уанда Нара: Ако Мауро ме помоли, ще се откажа от работата на агент

WANDA NARA

"Non c’è alcun incontro previsto con la società, nessuno ci ha mai detto che devo fare un passo indietro.

Con la società tutto è sereno e chiaro. Mauro Icardi si presenterà il primo giorno di ritiro pronto per una stagione importante.

Non chiediamo rinnovi e no… pic.twitter.com/EeuOyFDdjI