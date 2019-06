eSports Българин на второ място по приходи в света от гейминг турнири 07 юни 2019 | 18:05 - Обновена 0



Hey @night_watch_96 , how do you feel about being a eChampions League finalist? #eCL https://t.co/wHdnKCjfHj pic.twitter.com/iKxhT3qjL8 — EA SPORTS FIFA Competitive Gaming (@EAFIFAesports) May 31, 2019

Лидер в тази класация е шампионът от турнира NYC Chris, който е част от отбора на Ню Йорк Сити. На трето място отново е играч на FIFA 19 - Maestro, който е спечелил 45 хиляди. Зад тях е един от най-добрите играчи на Counter-Strike - Джонатан "ELiGE" Яблоновски. Българинът Иван "night_watch" Чуров е на второ място по приходи от eSports турнири в последните десет дни. Геймърът завърши на второ място в еChampions League, като по този начин заработи 60 хиляди долара.Лидер в тази класация е шампионът от турнира NYC Chris, който е част от отбора на Ню Йорк Сити. На трето място отново е играч на FIFA 19 - Maestro, който е спечелил 45 хиляди. Зад тях е един от най-добрите играчи на Counter-Strike - Джонатан "ELiGE" Яблоновски.

