Ман Юнайтед потвърди сделката за Даниел Джеймс

Манчестър Юнайтед официално обяви, че е постигнато споразумение със Суонзи за трансфера на крилото на уелския тим Даниел Джеймс. Според информациите в различни медии, сделката е на стойност 15 милиона паунда и още три под формата на различни бонуси.

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.