Обрат: Рабио може да остане в ПСЖ

Полузащитникът Адриен Рабио е съобщил на ръководството на клуба си Пари Сен Жермен, че е готов да седне на преговори за продължаване на контракта си с клуба, съобщава в туитър-профила си журналистът Ромен Молина. 24-годишният Рабио не е играл за ПСЖ от декември насам, тъй като отказа да си продължи договора с клуба от френската столица.

През сезон 2018/2019 на сметката на Рабио има 20 мача във всички турнири, както 2 гола и 2 асистенции. Според сайта transfermarkt.de, цената на полузащитника е 35 милиона евро. Фаворит за подписа му до този момент бе смятан Манчестър Юнайтед, който, според различни информации в медиите, е готов да му предложи заплата от порядъка на 170 хиляди паунда на седмица, ако приеме офертата на клуба.

Well, well. @Romain_Molina understands that Adrien Rabiot has informed PSG that he would like to sign a contract extension, waiting on a response from Les Parisiens.