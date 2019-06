Испания Атлетико ще плати 25 млн. евро за бразилец 07 юни 2019 | 16:33 - Обновена 0



копирано





Треньорът на Паранензе Тиаго Нунеш на практика потвърди раздялата с 21-годишния си състезател. “Ренан е много разстроен, че повече няма да играе за нас, защото по всичко личи, че сделката ще стане факт всеки момент”, заяви наставникът на бразилския тим.



Лоди ще заеме мястото на

Atletico Madrid sent scouts to watch 21-year-old left-back Renan Lodi as Athletico Paranaense were beaten by River Plate in the two-legged final of the Recopa Sudamericana. pic.twitter.com/CTjY076Gjl — Monument Ent Magazine (@Themonumentng) June 1, 2019

През последните месеци медиите съобщаваха за интерес към Лоди и от страна на Ювентус, Шахтьор (Донецк) и



Ренан Лоди все още няма мачове за бразилския национален тим.







Иначе в сряда стана ясно, че “дюшекчиите” са закупили и нападателя Николас Ибанес от мексиканския си сателит Атлетико Сан Луис. Той обаче ще хване самолета за Европа чак след половин година. По всичко личи, че Атлетико Мадрид е договорил бразилския защитник Ренан Лоди, информира AS. Левият бек на Атлетико Паранензе ще струва на европейците около 25 млн. евро. Две предишни оферти - от 18 и 21 млн. евро, вече бяха отхвърлени, но в крайна сметка двата клуба са си стиснали ръцете. Директорът на трансферното звено на Атлети Андре Берта вече отлетя за Куритиба.Треньорът на Паранензе Тиаго Нунеш на практика потвърди раздялата с 21-годишния си състезател. “Ренан е много разстроен, че повече няма да играе за нас, защото по всичко личи, че сделката ще стане факт всеки момент”, заяви наставникът на бразилския тим.Лоди ще заеме мястото на Люка Ернандес и Филипе Луис, които вече не са на “Уанда Метрополитано”.През последните месеци медиите съобщаваха за интерес към Лоди и от страна на Реал Мадрид Лил . Клаузата му е в размер на 40 млн. евро, но Атлетико Паранензе ще приеме и споменатите вече 25 млн. евро.Ренан Лоди все още няма мачове за бразилския национален тим.Иначе в сряда стана ясно, че “дюшекчиите” са закупили и нападателя Николас Ибанес от мексиканския си сателит Атлетико Сан Луис. Той обаче ще хване самолета за Европа чак след половин година.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1555

1