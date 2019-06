Жена ще свири редовно в Лига 1 догодина

Стефани Фрапар стана първата жена, която официално попада в ранглистата на съдиите във френската футболна Лига 1 и ще бъде част от съдийските бригади, които основно ще изнесат следващия сезон. Стефани Фрапар направи дебют в Лига 1 през април, но като съдия от ранглистата на перспективните.

(Reuters) - Stephanie Frappart has become the first woman to be named in the pool of Ligue 1 referees for next season after making her debut in the French men's top flight in April. https://t.co/hfre2KaCDi pic.twitter.com/gJ6Us5jE7Q