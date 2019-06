Олимпийските шампиони от Бразилия с феноменален обрат и победа над Иран (видео + снимки)

Мъжкият национален отбор на Бразилия записа четвърта победа във Волейболната лига на нациите. "Селесао" се наложи драматично над Иран с 3:2 (23:25, 25:16, 21:25, 33:31, 15:10) в мач от група 7, изигран в Токио (Япония).



Така волейболистите на Ренан Дал Зото прекъснаха победната серия на азиатските волейболисти, които имаха три поредни успеха в първия уикенд.



Южноамериканците заемат второто място с, "персите" са трети със същия актив (3 успеха, 1 поражение).

Най-резултатен бе Рикардо Лукарели с 20 точки (1 ас, 1 блокади). 16 точки добави Йоанди Леал (1 ас, 2 блокади). За шампиона от Азиатските игри Сейед Мусави завърши с 19 точки (1 ас, 5 блокади).

