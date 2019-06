Моторни спортове Ducati няма да бързат с избора на втори пилот в MotoGP за 2020 07 юни 2019 | 15:07 - Обновена 0



В началото на сезона изглеждаше, че Милър има леко предимство, но с подиума си във Франция и победата в Италия Петручи започна да обръща нещата.



"От това, което знам аз, не мисля, че решението ще бъде взето скоро. Ducati се намират в ситуация, в която може да изчакат", разкри Дови, който в последните месеци работи доста тясно с Петручи и двамата заедно провеждат тренировките си. "Със сигурност победата му ще се отрази в бъдеще". "I would like to dedicate this first win to @AndreaDovizioso" - @Petrux9



"I would like to dedicate this first win to @AndreaDovizioso" - @Petrux9

Petrucci gives the assist for his maiden #MotoGP victory to his Ducati team-mate! #ItalianGP pic.twitter.com/80gHbwSqzc — MotoGP™ (@MotoGP) June 2, 2019

Едногодишният договор на Петручи в MotoGP не е практика в шампионата, но причината бе, че отборът не бе сигурен дали италианецът ще се справи с напрежението и ще отговори на очакванията. От отбора обявиха по-рано, че възнамеряват да изберат втория си пилот на обща среща след предстоящата в средата на месеца Гран При на Каталуня. Danilo Petrucci wins his first EVER @MotoGP race and he does it on home turf!



An outstanding ride under immense pressure.



Truly amazing #ItalianGP pic.twitter.com/r6nw3kds4n — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) June 2, 2019 Техническият шеф на Ducati Джиджи Далиня заяви, че победата на "Муджело" ще свали напрежението от Петручи, но пилотът трябва да задържи формата си. Милър също бе сред лидерската група на "Муджело", но падна, докато държеше петата позиция.

