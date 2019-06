Джеймс мина прегледите, Ман Юнайтед го обявява скоро

Крилото Даниел Джеймс е преминал успешно медицински прегледи в четвъртък и се е доближил с още една стъпка до това да се превърне в първото ново попълнение в ерата Солскяер. Норвежецът иска да преобрази коренно отбора си през лятото, а трансферните планове са насочени именно към млади британски таланти, къкъвто е и Джеймс.

Photos: Daniel James meeting up with Wales teammates at Liverpool airport after his #mufc medical #mulive [men] pic.twitter.com/VNuSa9J7NN