Тенис Барти срещу 19-годишна чехкиня е шокиращият финал на "Ролан Гарос" 07 юни 2019 | 14:21 - Обновена 0



копирано

First into the Women’s final is Marketa Vondrousova!



Survives against Konta 7-5 7-6(2).



https://t.co/b7rnoarzwc#RG19 pic.twitter.com/Fn4oudvFM8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2019

First Australian in the Roland-Garros Final since 2010!@ashbar96 is through, 6-7(4) 6-3 6-3 over Anisimova.



https://t.co/mbqjNYN8ej#RG19 pic.twitter.com/e6JpMu9Qtz — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2019 Австралийката Барти започна огнено, повеждайки с 5:0 в първия сет. В първите четири гейма тя загуби едва една точка. Последва срив в играта на Барти и прераждане за тийнейджърката. Анисимова спечели шест последователни гейма и в крайна сметка измъкна тайбрека със 7:4. Любопитното е, че Барти водеше с 4:2 в тайбрека и след това загуби пет поредни точки. Във втория сет американката Анисимова използва инерцията и натрупа преднина от 3:0. От тук до края на гейма Барти беше безапелационна и затвори сета с 6:3. Първият гейм на третия сет беше изпъстрен с четири равенства на 40 преди Барти да спечели своя сервис. Австралийката стигна до удобна преднина от 5:2 и успя да надделее с 6:3. Статистиката след края на двубоя отчете по-добър процент първи сервис за Анисимова (66% срещу 53%). Процентът при първи и втори сервис на Барти обаче беше по-добър. На другия корт по същото време фаворитката Конта беше елиминирана от чехкинята Вондрушова. Конта се пропука в 12-ия гейм на първия сет и не успя да докара нещата до тайбрек. Британката поведе с 5:3 във втория сет, но вместо да го затвори допусна срив и загуби с тайбрек - 2:7. Като цяло Вондрушова спечели с двойно по-малкото си непредизвикани грешки: 22:41. Финалът на “Ролан Гарос” при жените тази година е повече от изненадващ: Ашли Барти срещу Маркета Вондрушова. Осмата поставена Барти стигна до обрат 6:7(4), 6:3, 6:3 срещу 17-годишната американка Аманда Асимова. 19-годишната Вондрусова (Чехия) пък надделя над поставената под номер 26 Джоана Конта - 7:5, 7:6(2). Финалът на Откритото първенство на Франция е утре.

Още по темата

0



копирано

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ редактор - отдел "Футбол" Прочетена 4022 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1