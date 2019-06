Моторни спортове От АФБ скочиха срещу “Drift of Bulgaria 2019”, обявиха го за нерегламентирано 07 юни 2019 | 12:47 0



копирано

Автомобилната федерация на България (АФБ) определи като нерегламентирано състезанието “Drift of Bulgaria 2019”, което ще се проведе в Пловдив през уикенда. Председателят на организацията, която на 19 април получи лиценз от ММС да организира състезания на родна територия, Камен Михайлов, обяви, че надпреварата не разполага с никакви документи, издадени и одобрени от АФБ. Днес той разпространи писмо до медиите, в което обяснява позицията на федерацията.



“С огромно съжаление и тревога Автомобилна федерация на България (АФБ) ви съобщава, че продължават опитите за провеждане на нерегламентирани състезания – в случая “Drift of Bulgaria 2019” в Пловдив през предстоящия уикенд.



Състезанието, което организаторите му определят като втори кръг от националния дрифт шампионат, не разполага с никакви документи, издадени и одобрени от АФБ, за провеждането му, включително и виза, което прави невъзможна нашата подкрепа като национална спортна власт за тази надпревара.



Настойчивите ни опити за контакт с организаторите за изясняване на ситуацията и поправяне на нередностите не доведоха до положителен резултат, като от това най-ощетени ще са участниците, подведени от организаторите.



С оглед на липсата на каквито и да е документи на състезанието, провеждането му е категорично нелегитимно, и естествено, тази надпревара няма да е част от националния шампионат и победителите и призьорите няма да получат полагащите им се признание за представянето си, както и точки за годишното класиране”, пише в писмото на АФБ.



Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 70

1