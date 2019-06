Евро 2020 Франция без Канте в квалификациите 07 юни 2019 | 12:04 0



Халфът на Челси Н'Голо Канте ще пропусне квалификациите на Франция за Евро 2020 срещу Турция и Андора поради травма на коляното, съобщи Френската футболна федерация. Канте бе контузен в тренировка, преди Челси да се изправи срещу Арсенал във финала на Лига Европа миналата седмица, но изигра всичките 90 минути при победата с 4:1. Injured N'Golo Kante with Knee brace completely dominated Lucas Torreira. I can't believe Arsenal fans actually compared him with Ngolo Kante. Sacrilege! pic.twitter.com/rtYck6JH4B — Sarrismo™ (@Blue_Footy) May 29, 2019 28-годишният играч също беше във френския отбор срещу Боливия (2:0) в приятелска международна среща в Нант в неделя, но не игра. Une première à Clairefontaine ! Les équipes de France de Didier Deschamps, Corinne Diacre et Sylvain Ripoll ont dîné ensemble hier soir pic.twitter.com/HqYSAHLRV9 — Equipe de France (@equipedefrance) May 30, 2019 "За съжаление, Н'Голо Канте няма да може да вземе участие в квалификациите срещу Турция и Андора поради травма на коляното", написаха от федерацията в социалната мрежа "Twitter". Селекционерът Дидие Дешан няма да извика заместник. Франция заема първо място в групата след двата си мача досега. "Петлите" играят срещу Турция в Коня в събота, преди да се изправи срещу Андора три дни по-късно. Албания, Исландия и Молдова са другите отбори в групата.

