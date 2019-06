Бруклин и Атланта осъществиха сделка

Отборите на Бруклин Нетс и Атланта Хоукс извършиха сделка, която изпрати крилото Алън Краб, 17-ия пик в тазгодишния драфт и защитен пик в драфта през 2020 година при "ястребите". В замяна Бруклин ще получи Таурийн Принс и пик във втория кръг през 2021 година.

