Багата и Туиваса с приятелско ръкостискане (видео + снимки)

View this post on Instagram

#ufc238 Main Card face-offs #ufc #mma #bjj #knockout #submission #ufc239 #ufc240 #chicago #taituivasa #blagoyivanov #petryan #jimmierivera #tonyferguson #elcucuy #donaldcerrone #cowboy #marlonmoraes #henrycejudo #olympics #magic #bullet #shevchenko #bullet #bulletvalentina #jessicaeye #evil #illinois

A post shared by UFC Thrilling Moments (@ufcthrillingmoments) on Jun 6, 2019 at 11:41pm PDT