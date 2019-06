Лека атлетика Бондаренко се завърна към победния ход на Диамантената лига в Рим 06 юни 2019 | 23:28 0



копирано





Fancy seeing some more pictures like this? Head on over to our Facebook page for all photos from the #RomeDL .#DiamondLeague #RoadToTheFinalhttps://t.co/153XaFoVOK pic.twitter.com/rWoiHKBCyK — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 6, 2019 Световният шампион в зала от Портланд 2016 и европейски под покрив от Глазгоу 2019 Джанмарко Тамбери (Италия) също постигна 2.28 м, но заради повече грешки остана четвърти.



Results of the men's Triple Jump:



1 Omar CRADDOCK 17.50m

2 Pedro Pablo PICHARDO 17.47m SB

3 @DonaldScott_II 17.43m PB#RomeDL #DiamondLeague #RoadToTheFinal pic.twitter.com/8UKh7P8gee — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 6, 2019 В сектора за троен скок при мъжете победата заслужи водачът в световната ранглиста за сезона Омар Градок (САЩ), който постигна 17.50 м (+0.5 м/сек) на Олимпийския стадион в Рим. Кубинецът с португалски паспорт Педро Пабло Пичардо, който държи рекорда на турнира със 17.96 м от 2015 г., остана втори с 14.47 м (-0.6 м/сек), а трети се нареди американецът Доналд Скот със 17.43 м (-0.5 м/сек).



Световният шампион в скока на височина на открито от Москва 2013 Богдан Бондаренко се завърна към победния ход. Украинецът, който в последните няколко години имаше сериозни проблеми с контузии и претърпя операция, спечели турнира от Диамантената лига в Рим с изравнен най-добър резултат в света за сезона от 2.31 метра. Бондаренко преодоля тази височина от първи опит, а след това направи един фаул на 2.33 м и прекрати участието си. Второто място с 2.28 м зае световният медалист от Лондон 2017 и водач в планетарната ранглиста за сезона Един Маид Газал (Сирия), а трети със същия резултат се нареди Максим Недасекау (Беларус).Световният шампион в зала от Портланд 2016 и европейски под покрив от Глазгоу 2019 Джанмарко Тамбери (Италия) също постигна 2.28 м, но заради повече грешки остана четвърти.В сектора за троен скок при мъжете победата заслужи водачът в световната ранглиста за сезона Омар Градок (САЩ), който постигна 17.50 м (+0.5 м/сек) на Олимпийския стадион в Рим. Кубинецът с португалски паспорт Педро Пабло Пичардо, който държи рекорда на турнира със 17.96 м от 2015 г., остана втори с 14.47 м (-0.6 м/сек), а трети се нареди американецът Доналд Скот със 17.43 м (-0.5 м/сек).

Още по темата

0



копирано

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 181

1