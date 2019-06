Лека атлетика Четири най-добри резултата в света за сезона в средните и дълги бягания в Рим 06 юни 2019 | 23:05 - Обновена 0



Четири най-добри резултата в света за сезона в средните и дълги бягания видяха зрителите на диамантения турнир “Голдън Гала пиетро Менеа” в Рим тази вечер. Първата интересна битка се заформи на 800 метра при мъжете, където 2 стотни разделиха победителя и втория. С изключителен финален спринт победата заслужи американецът Донован Брезиър с най-добър резултат в света за сезона от 1:43.63 минути. Това беше и първо слизане под 1:44 мин в дисциплината от началото на летния сезон. Фаворитът Найджъл Амос остана втори с 1:43.65 сек, а канадецът Брандън Макбрайд се класира трети с 1:43.90 мин.В бягането на 5000 метра при мъжете също няколко стотни разделиха първия и втория. При абсолютна доминация на Етиопия в бягането победата с личен рекорд и постижение №1 в света за сезона заслужи Хайле Телахун Бекеле - 12:52.98 мин. Сънародникът му Селемон Барега остана втори с 12:53.04 сек, а друг представител на Етиопия - Хагос Гебриует, се класира трети с 12:54.92 мин.Най-добър резултат в света за сезона имаше и в бягането на 1500 метра при жените. Световната рекордьорка Гензебе Дибаба (Етиопия) показа най-добра форма и спечели с 3:56.28 минути. Шотландката Лаура Мюър демонстрира свежест и готовност за битка, но силите й стигнаха за второто място с 3:56.73 мин. Етиопката Гудаф Цегай допълни тройката с 3:59.96 мин.Постижение №1 в света за годината имаше и на 3000 метра стийпълчейз при мъжете, което беше извън диамантената програма. Победител с личен рекорд от 8:06.13 мин стана кениецът Банжамин Кигън. Етиопци допълниха тройката - Гетнет Вале се нареди втори с лично постижение от 8:06.83 мин, а сънародникът му Чала Бейо се класира трети с 8:09.95 мин. 0



