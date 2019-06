Тенис Завръщането на класиката 06 юни 2019 | 20:16 - Обновена 0



Краля на клея се е устремил към 12-та титла на на Откритото първенство на Франция и има само две загуби в 93 мача след дебюта си в Париж през 2005 г. При едната от тях, допусната от Робин Сьодерлинг през 2009 г., Федерер се възползва и стигна до едиствената си титла на "Ролан Гарос".



Швейцарецът отрече идеята, че не е имал желание да играе срещу Надал, който дълги години го тероризираше на червени кортове. "Ако искаш да спечелиш нещо на клей, без съмнение, на някакъв етап трябва да се изправиш срещу Рафа", коментира той.



Here we go again...



Roger Federer and Rafael Nadal will meet in the #FrenchOpen semi-finals.



More: https://t.co/OaUGw3cdpu #bbctennis pic.twitter.com/uR1WJYXSPG — BBC Sport (@BBCSport) June 5, 2019

Двамата ще играят за първи път един срещу друг на този турнир от 2011 г., когато си оспорваха титлата. За последно те се срещнаха на клей в Рим през 2013 г. На клей Рафа има 13 победи и 2 загуби срещу Роджър, а в Париж пет победи и нито една загуба.



Испанецът се изказа по-оптимистично, като определи двубоя като поредния исторически епизод, от който той се радва да е част. Шансовете за този сблъсък бяха минимални, след като Федерер пропусна сезона на клей последните две години. 37-годишният швейцарец обаче реши да играе тази година, а утрешният сблъсък може да се окаже последният му шанс за успех над големия му съперник на "Ролан Гарос".

Въпреки доминацията на Рафа на червени кортове и особено поредицата му победи над Федерер в един период, рекордьорът по титли от Големия шлем не изглежда такъв аутсайдер, както преди години. Роджър сякаш заличи спомените от болезнените загуби, като тази на финала в Париж през 2008 г., когато бе унизен и взе само четири гейма, губейки с 1:6, 3:6, 0:6, а няколко седмици по-късно бе повален и в своя дом - на "Уимбълдън" след епичен двубой.



Сле завръщането си на корта след дълго отсъствие в началото на 2017 г. Федерер е в серия от пет поредни победи над испанеца, а това не включва полуфинала в Индиън Уелс този сезон, когато Надал се отказа преди мача. След тези успехи общата статистика е 15 успеха за Роджър и 23 за Рафа.



Is it the greatest rivalry in tennis history?



Is it the greatest rivalry in sport?



Rafael #Nadal & Roger #Federer clash in a blockbuster #RolandGarros semi-final on Friday - take a trip down memory lane and relive all of Fedal's 38 previous showdowns https://t.co/KJBp6iUkKj pic.twitter.com/b327pFWsyY — Live Tennis (@livetennis) June 6, 2019

Именно последните две години швейцарецът изненада съперника си с новия си подход - по-агресивен, по-къси разигравания и повече рискове. От началото на "Ролан Гарос" тази година единствената слабост, която той демонстрира е, че не се възползва от шансовете си. Срещу Вавринка Федерер реализира едва 2 от 18 възможности за пробив. Той има един загубен сет от началото на турнира, колкото и утрешния му съперник.



Надал си остава големият фаворит, но този път Роджър не излиза като обречен.



Статистика:

- 38 мача - 23 победи за Надал, 15 за Федерер

- На клей - 13 победи за Надал, 2 за Федерер

- На "Ролан Гарос" - 5 победи за Надал, 0 за Федерер

- Федерер е в серия от 31 поредни спечели гейма при свой сервис от финала на Откритото първенство на Австралия през 2017 г.

- Федерер има четири титли от Големия шлем след навършването си на 30 години, Надал има 3 след тази възраст

- През 2006 и 2007 г. на финалите на "Ролан Гарос" Надал слага край на серии на Федерер от 27 поредни победи в турнири от Големия шлем

- Надал има 17 спечелени сета повече от Федерер в двубоите помежду им (67-50)

- Федерер има 112 победи и 13 загуби срещу останалите левичари без Надал

- Двамата са се срещали девет пъти на фаза полуфинал (6-3 за Надал)

- Двамата са играли 12 пъти на турнир от Големия шлем (9-3 за Надал)

- Победителят от утрешния сблъсък ще бъде номер 2 в световната ранглиста в понеделник, а загубилият номер 3



