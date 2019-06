Клоп настоява Матип да подпише нов договор

Защитникът Жоел Матип може в най-скоро време да продължи своя договор с Ливърпул, след като за това настоява лично мениджърът на европейските клубни шампиони Юрген Клоп, твърди "Ивнинг Стандарт".

27-годишният камерунец има договор до 2020-а година, но германецът е останал много доволен от изявите му и иска да го задържи по-дълго.

Joël Matip (14) made nine more clearances than Virgil van Dijk in the #UCLFinal and was the only Liverpool player to create multiple chances.



Perhaps it should have been the other centre-back on this list. pic.twitter.com/ByTbCw7pgf