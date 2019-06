Тенис Джокович срази Зверев и ще срещне Тийм на полуфиналите в Париж 06 юни 2019 | 18:10 - Обновена 1



копирано

Носителят на 15 титли от “Големия шлем” Новак Джокович продължава по план рейда си към т.нар. “Ноле шлем”, след като се класира за полуфиналите на “Ролан Гарос”. Световният номер 1 нямаше особени проблеми да елиминира Александър Зверев със 7:5, 6:2, 6:2 за 2 часа и 12 минути игра. A 26th Grand-Slam win IN A ROW



Djokovic defeats Zverev 7-5 6-2 6-2 at #RG19 - can anyone stop him? pic.twitter.com/w8tp5AGPXI — Tennis TV (@TennisTV) June 6, 2019 На полуфиналите Джокович ще се изправи срещу финалиста от миналата година Доминик Тийм, а другият сблъсък няма нужда от представяне - Рафаел Надал срещу Роджър Федерер. Novak Djokovic beats Alexander Zverev 7-5, 6-2, 6-2 to reach the SFs at #RolandGarros for the 9th time, first since winning here in 2016.



26 consecutive Grand Slam wins for the number #1, who now got 35 Grand Slam semifinals...



[getty] pic.twitter.com/4y5aHUg9eq — José Morgado (@josemorgado) June 6, 2019 Зверев оказа сериозна съпротива единствено в първия сет, когато дори имаше възможност да сервира за спечелването му при 5:4, но допусна рибрейк. Джокович спечели своето подаване, а Зверев направи шокиращ сервис-гейм и с двойна грешка предаде сета. Оттам нататък “стената” Джокович нямаше кой знае какви трудности да се справи с германеца, като не демонстрираше никакъв респект към втория му сервис и го посрещаше пред основната линия. The movement, the backhand-down-the-line... a Djokovic special!#RG19 @rolandgarros pic.twitter.com/t5DGnp38rq — Tennis TV (@TennisTV) June 6, 2019 Цели 40 грешки направи Зверев, основно от форхенд, като 35-те му печеливши удара не се оказаха от сериозно значение, защото Джокович бъркаше доста по-рядко и не правеше подаръци - само 18 сбъркани топки, гарнирани с 24 уинъра. Също така, за разлика от противника си, сърбинът бе доста солиден и при второто си подаване, като допусна само един пробив, а осъществи шест.

Още по темата

1



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 3897 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1