Тийм за четвърти пореден път е полуфиналист на "Ролан Гарос"

За четвърта поредна година Доминик Тийм е полуфиналист на “Ролан Гарос”, след като оправда очакванията и се справи в три сета със съпротивата на Карен Хачанов - 6:2, 6:4, 6:2. Ако времето в петък е благоприятно, той ще се изправи срещу Новак Джокович в търсене на втори последователен финал в Париж.

Именно “Ролан Гарос” е най-успешният турнир от “Шлема” за Тийм, който там първо стигна до първия си четвъртфинал, после първия си полуфинал, а миналата година спори за титлата, макар и безуспешно, срещу Рафаел Надал.

Хачанов пък не можа да допринесе за интрига в сблъсъка, но все пак достигането му до тази фаза в Париж е голям успех за него, особено при положение че досега сезонът за него никак не се развиваше впечатляващо. Той можеше да се похвали единствено с 1/8-финал в Рим и четвъртфинал в Индиън Уелс.

