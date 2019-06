Тенис Според Габриела Сабатини женският тенис е в отлично състояние 06 юни 2019 | 16:21 - Обновена 0



"Нивото на женския тенис е много високо в момента. Физически тенисистките са много по-силни. Виждам много нови играчи, конкуренцията е голяма. Аз виждам това като нещо позитивно", коментира 49-годишната аржентинка. Тя посети "Ролан Гарос", като бе отличена от Международната тенис федерация (ITF) с наградата "Филип Шатрие" за особени заслуги към тениса.



Сабатини коментира и шансовете на Серина Уилямс да стигне до нова титла от Големия шлем и да изравни рекорда на Маргарет Корт: "Трудно е да се каже. Мисля, че тя е добре физически, но не знам как е психически. Ако вярва в себе си, ще печели отново".



Аржентинката сподели, че поддържа връзка с най-голямата си съперничка на корта Щефи Граф. Сабатини стигна до единствената си титла от Големия шлем след драматичен финал срещу германката на US Open през 1990 г. "Мисля, че беше положително, че Щефи беше моя съперничка, защото това ме направи по-добър играч. След като се отказахме, подддържаме връзка. Тя е страхотен човек. Говорим за лични неща", каза тя.



Габриела разказа малко и за настоящия си живот. Тези дни живее основно в Швейцария, но прекарва време и в Буенос Айрес и Маями. Тя сподели, че не е директно свързана с тениса, но обича да гледа и го прави при всяка възможност. Аржентинката се занивама с марката си парфюми, но основно се наслаждава на живота. Това е една от причините да не се замисля да става треньор: "Не съм готова за подобен ангажимент. За това трябва пълна отдаденост."



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

