Неймар може да е аут до четири месеца, ако се нуждае от операция

Нападателят на Пари Сен Жермен Неймар и Бразилия може да бъде извън терена за няколко месеца поради разкъсване на връзките на глезена. Според "L Equipe", бразилският нападател може да се нуждае от операция, след това възстановяването ще отнеме около четири месеца.

Neymar has been ruled out of Brazil's 2019 Copa America campaign after rupturing ankle ligaments in a friendly against Qatar on Wednesday.