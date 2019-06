Снукър Рони О'Съливан: Ако можех да избирам пак, нямаше да започна със снукъра 06 юни 2019 | 15:38 0



копирано

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан направи любопитно и искрено изказване пред предаването по ВВС Radio 4 - Don’nt Tell Me The Score - че през годините е имал “нездравословна връзка” със снукъра. “Да играеш и да се състезаваш в началото на кариерата ми не ми беше достатъчно. Бях в режим “пълно отрицание” по това време, че не съм пристрастен. Пристрастяването не е само към алкохол или храна, може да е към връзки, към жени, към хазарт, към харчове или към работата. Западният свят е свят на пристрастяването, защото ежедневието е много забързано и всеки се стреми да надцака другия, за да се изкачи по-високо на стълбата. Сигурно и аз съм прецаквал хората, не по ужасен начин, но съм го правил по пътя към върха. LISTEN: @ronnieo147 talks to @simonmundie about the importance of moderation, and how playing less snooker has actually helped him to stay at the top of the game for longer pic.twitter.com/S7mt5nh7mj — BBC News Press Team (@BBCNewsPR) June 6, 2019 Ако трябваше да избирам отново, определено не бих избрал снукъра за спортна кариера. В началото на професионалния си път нямах здравословна връзка със снукъра. Снукърът и печеленето на титли са страхотни, но ако само това е смисълът на живота ти, трябва да се откъснеш. Колкото по-добър си в нещо, толкова повече ти харесва да го правиш. Когато играя, все едно влизам в тунел и се изолирам от всичко останало, но хората около мен не са задоволени. Най-важни са човешките отношения, аз самият съм усещал, че на моменти действам егоистично и се старая да се подобря, защото така и животът се подобрява. Навремето, когато си тръгнах от мача със Стивън Хендри, бях с много неправилно мислене, защото преживявах всичко много тежко. Сега бих си казал, че няма проблем и един-единствен удар може да преобърне всичко, но тогава не разсъждавах така и затова имаше случаи, когато си поставям кърпата върху главата. Научих се от Стив Дейвис да разсъждавам, че всичко може да се преобърне с един удар, а когато не се получават нещата, идва следваща седмица, следващ турнир… Сега тичам, готвя, спортувам, грижа се за себе си, щастлив съм, така че ако загубя някой мач, не го приемам за края на света”, сподели Рони пред ВВС.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 3927 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1