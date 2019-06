Тенис 17-годишна американка изхвърли Халеп и стигна 1/2-финалите на "Ролан Гарос" 06 юни 2019 | 14:39 - Обновена 0



17-годишната американка Аманда Анисимова продължава да прави истински фурор на “Ролан Гарос” и елиминира шампионката от 2018 година Симона Халеп с 6:3, 6:4, поднасяйки поредна изненада в женския турнир. Естествено, за рускинята това е първо класиране за полуфинал в турнир от “Големия шлем”. Тя беше и първата тенисистка (всъщност независимо от пола), родена след 2000 година, която стига изобщо до четвъртфинал в “Шлема”, а сега е най-младата полуфиналистка в Париж от Никол Вайдисова през 2006-а. Amazing Amanda!



The teen upsets defending champion Halep 6-2 6-4 to reach semi-finals.



https://t.co/gVXdWyx95u#RG19 pic.twitter.com/CuRnIFQRmk — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2019 Анисимова бе 51-ва в ранглистата на WTA, като от следващата седмица ще пробие поне до 25-а позиция, а по пътя си към полуфиналите, освен Халеп, отстрани още Арина Сабаленка (номер 11 в схемата). По-рано през сезона тя бе загатнала за възможностите си на клей с титлата в Богота - нейна първа в кариерата - но въпреки това постижението й на “Ролан Гарос” е впечатляващо и изненадващо, като тя още не е загубила сет в турнира. Анисимова не изневери на агресивния си стил при всеки един удар и успя да пробие солидната защита на Халеп, като постоянно разчупваше играта си с няколко къси топки. Двойна грешка на шампионката от 2018-а позволи на младата американка да пробие в първия сет за 4:2, а до втория си пробив стигна след серия от бомбастични удари от основната линия, особено успешно залагайки на любимия си бекхенд по правата. Amanda Anisimova, born in 2001 (!!!), is into the semifinals of #RG19 after beating the defending champion Simona Halep 6-2, 6-4.



Wow!



[getty] pic.twitter.com/BYfw9hnASf — Jos Morgado (@josemorgado) June 6, 2019 Във втория сет Анисимова набързо стигна до аванс от 3:0, но впоследствие започна да прави повече грешки от основната линия и загуби предимството си - 4:4. При първа възможност обаче 17-годишната американка затвори мача в своя полза - 6:3, 6:4 за 70 минути игра. Следващата опонентка на Анисимова ще бъде Ашли Барти, която горе-долу по същото време изхвърли Мадисън Кийс след 6:3, 7:5 за 1 час и 11 минути на корта. Единственият критичен за Барти момент в мача бе в 10-ия гейм на втория сет, когато сервираше за мача, но допусна пробив. Още при следващото подаване на Кийс обаче австралийката си върна предимството и малко след това успя да затвори сета, а с това и мача.

