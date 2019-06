Бокс Новият шампион измести Джошуа в класацията на “Ринг”, Кобрата в топ 10 06 юни 2019 | 14:02 - Обновена 0



Боксовата библия - списание “Ринг” - направи сериозни промени в ранглистата си в тежка категория след историческата изненада при победата на Анди Руис-младши (33-1, 22 КО) с технически нокаут срещу досегашния шампион на три от четирите федерации Антъни Джошуа (22-1, 19 КО). Британската суперзвезда оглавяваше класацията на “Ринг” допреди злополучния си дебют на американска земя, макар да не биваше удостоен с престижния шампионски пояс на списанието. В новата ранглиста вече Джошуа е изместен от първата позиция, но не от Руис-младши, а от Тайсън Фюри. The expected shakeup at 201+

Updated @ringmagazine rankings at heavyweight #boxing pic.twitter.com/2K0csW0jKI — Tom Gray (@Tom_Gray_Boxing) June 6, 2019 “От една страна, Руис-младши заслужава да е пред досегашния лидер Джошуа, но от друга, не може да се похвали с постиженията на бившия шампион на “Ринг” Тайсън Фюри и шампиона на WBC Дионтей Уайлдър”, пише в материала на списанието. Там се съобщава и много важна новина - ако Уайлдър и Фюри проведат реванш през 2020 година (или когато и да е), то поясът на “боксовата библия” в категорията ще бъде присъден на победителя, а такъв вариант не е стоял пред Джошуа досега в “царуването” му в дивизията. Именно Фюри е новият лидер в ранглистата на “Ринг”, следван от Уайлдър, а Руис-младши вече е в топ 3, като Джошуа е свлечен до четвъртата позиция. Списанието също призовава в материала си за реванш между мексиканеца и AJ. Кубрат Пулев е на десето място в ранглистата на “боксовата библия”. Топ 10 на списание “Ринг” в тежка категория: Tyson Fury is back on top of the @ringmagazine's heavyweight rankings pic.twitter.com/w0UDPhm4hx — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) June 6, 2019

