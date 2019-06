НБА Ибака с представяне за историята като резерва 06 юни 2019 | 12:57 0



29-годишният баскетболист напомни за най-доброто от себе си, записвайки шест чадъра за малко повече от 21 минути на терена в “Оракъл Арина”. По този начин той се превърна в първият играч, блокирал шест стрелби във финален мач, включвайки се като резерва. Индивидуалната му статистика бе допълнена от 6 точки, 5 борби, 1 асистенция и 2 отнети топки.

Serge Ibaka is the first player in #NBAFinals history with 6+ blocks off the bench.#RaptorsvsWarriors #WeTheNorth pic.twitter.com/BlOCknmMcz — Board Man Gets Paid - ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 6, 2019

