Ман Юнайтед все по-близо до първото си ново попълнение при Солскяер

Манчестър Юнайтед е все по-близо до привличането до крилото на Суонзи Даниел Джеймс, съобщава “Дейли Мейл”. Играчът вече е договорил личните си условия с “червените дяволи”, но различни причини бавят сделката.

От “Олд Трафорд” в началото искали да осъществят трансфера за около 10 милиона, които да бъдат платени сега, а към тях да се добавят допълнителни бонуси вследствие на постижения.

Manchester United 'to pay nearly £20m for Daniel James after interest from Monaco forces compromise' https://t.co/jdHybQ4mvH