Хъдсън-Одой променил решението си, ще преподпише с Челси

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Англия
18-годишният талант на Челси Калъм Хъдсън-Одой се е съгласил да подпише нов договор с клуба. През януари лондончани отхвърлиха няколко оферти от Байерн (Мюнхен) за крилото, а самият играч подаде молба за трансфер. Твърди се, че баварците все още се интересуват от Хъдсън-Одой, който в момента лекува скъсан ахилес. Според "Мирър" от "Стамфорд Бридж" обаче получили уверение, че английският национал ще подпише нов договор, с който тинейджърът ще получава по 100 000 паунда седмично.
Освен това лондончани ще предложат на Хъдсън-Одой и фланелката с №10, която ще бъде освободена, след като Еден Азар финализира трансфера си в Реал Мадрид. Това ще бъде още един знак към играча, че в клуба ще разчитат на него в бъдеще.
Настоящият договор на Хъдсън-Одой изтича след година.
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