Челси Chelsea

Лестър Сити 0:0 Челси

последен:
12.05.2019

-

следващ:
 

създаване: 1905г.
стадион: Стамфорд Бридж
президент: Роман Абрамович
треньор: Маурицио Сари
web: Челси

Новини Видео Фотогалерия Програма Статистика Класиране Футболисти Успехи Стадион Треньор Президент

Англия

Хъдсън-Одой променил решението си, ще преподпише с Челси

05 юни 2019 | 17:17 - Обновена
Хъдсън-Одой променил решението си, ще преподпише с Челси
  • копирано
  • 2
18-годишният талант на Челси Калъм Хъдсън-Одой се е съгласил да подпише нов договор с клуба. През януари лондончани отхвърлиха няколко оферти от Байерн (Мюнхен) за крилото, а самият играч подаде молба за трансфер. Твърди се, че баварците все още се интересуват от Хъдсън-Одой, който в момента лекува скъсан ахилес. Според "Мирър" от "Стамфорд Бридж" обаче получили уверение, че английският национал ще подпише нов договор, с който тинейджърът ще получава по 100 000 паунда седмично.

Освен това лондончани ще предложат на Хъдсън-Одой и фланелката с №10, която ще бъде освободена, след като Еден Азар финализира трансфера си в Реал Мадрид. Това ще бъде още един знак към играча, че в клуба ще разчитат на него в бъдеще.

Настоящият договор на Хъдсън-Одой изтича след година.


Още по темата
  • копирано
  • 2
ВАСИЛ СУМРАЧКИ
редактор - отдел "Футбол"		 Прочетена 2126

Добави коментар ›› Коментари (2)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
.
(Гост) 2
отговор
06 юни 2019 | 18:35

скоро ще разбереш Рейтинг: 1 0

Иван Иванов
(Гост) 1
отговор
06 юни 2019 | 00:17

Кой беше тоя? Рейтинг: 1 12

Челси
(Гост)
06 юни 2019 | 08:13

А ти кой си!? Рейтинг: 14 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Англия
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Почина легендарен футболист на Тотнъм
                
                
                  Почина легендарен футболист на Тотнъм

                 
                
              

              

                
                  
                  Кейн: Цяло лято ще ме боли от двете загуби
                
                
                  Кейн: Цяло лято ще ме боли от двете загуби

                 
                
              

              

                
                  
                  Гуардиола: Няма по-добро място за работа от Англия
                
                
                  Гуардиола: Няма по-добро място за работа от Англия

                 
                
              

              

                
                  
                  Гарет Саутгейт: Може да направим някои промени
                
                
                  Гарет Саутгейт: Може да направим някои промени

                 
                
              

              

                
                  
                  Отмениха санкцията на Мино Райола
                
                
                  Отмениха санкцията на Мино Райола

                 
                
              

              

                
                  
                  Сари поема Ювентус следващата седмица, Челси се отказва от компенсация
                
                
                  Сари поема Ювентус следващата седмица, Челси се отказва от компенсация

                 
                
              

              

                
                  
                  Юнайтед се доближи до исканите от Наполи 100 млн. за Кулибали
                
                
                  Юнайтед се доближи до исканите от Наполи 100 млн. за Кулибали

                 
                
              

              

                
                  
                  Грановская: Не можехме да попречим на Еден да сбъдне детската си мечта
                
                
                  Грановская: Не можехме да попречим на Еден да сбъдне детската си мечта

                 
                
              

              

                
                  
                  Трогателното сбогуване на Азар с Челси
                
                
                  Трогателното сбогуване на Азар с Челси

                 
                
              

              

                
                  
                  Трансферът е факт: Реал Мадрид купи Азар
                
                
                  Трансферът е факт: Реал Мадрид купи Азар

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Европейски футбол
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Белгия на Азар продължава безгрешно
                
                
                  Белгия на Азар продължава безгрешно

                 
                
              

              

                
                  
                  Италия съкруши Гърция с три гола за 10 минути (видео)
                
                
                  Италия съкруши Гърция с три гола за 10 минути (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Всички резултати и голмайстори от съботните евроквалификации
                
                
                  Всички резултати и голмайстори от съботните евроквалификации

                 
                
              

              

                
                  
                  Турция постави на колене световния шампион (видео)
                
                
                  Турция постави на колене световния шампион (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Германия не срещна трудности в Беларус, Нойер прикова погледите като полеви играч (видео)
                
                
                  Германия не срещна трудности в Беларус, Нойер прикова погледите като полеви играч (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Буфон пред завръщане в отбора, който го изстреля към върха
                
                
                  Буфон пред завръщане в отбора, който го изстреля към върха

                 
                
              

              

                
                  
                  Почина легендарен футболист на Тотнъм
                
                
                  Почина легендарен футболист на Тотнъм

                 
                
              

              

                
                  
                  Унгария се справи с Азербайджан
                
                
                  Унгария се справи с Азербайджан

                 
                
              

              

                
                  
                  Молдова удължи агонията на Андора с ранен гол
                
                
                  Молдова удължи агонията на Андора с ранен гол

                 
                
              

              

                
                  
                  Русия разкъса Сан Марино с 9:0, рекорд за "Сборная" (видео)
                
                
                  Русия разкъса Сан Марино с 9:0, рекорд за "Сборная" (видео)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Дуелът на съдбите
31 май 2019

За два отбора, които преминаха през най-размирните възможни пътища към Мадрид, настроението в техните лагери в последните дни бе изненадващо ведро.
Вероятно това ти причиняват футболни събития като чудотворни обрати от ...









							
							
						

						
						






Интервюто с Почетино: Борим се да сме на нивото ...
10 май 2019

Във втората част от великолепното си интервю за „Ел Паис” Маурисио Почетино коментира Аякс, това как е вдъхновил обезкуражения си състав да постигне големия си успех този сезон, амбициите си за Тотнъм и ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •