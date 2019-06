Лубе привлече втори диагонал за заместник на Цветан Соколов (видео + снимки)

View this post on Instagram

Terzo colpo di mercato in pochi giorni per la Cucine Lube Civitanova: l’opposto iraniano Amir Ghafour vestirà la maglia dei campioni d’Italia e d’Europa Classe 1991 (compirà 28 anni proprio giovedì prossimo) per 202 cm di altezza, arriva in biancorosso dopo aver disputato la sua prima stagione in Italia con il Vero Volley Monza . #noisiamolube #finoallultimopunto #convoi #WMHA #campioniditalia #campionideuropa #lubevolley #civitanovamarche #clvolleym #volleyball #championsleague #superlega #credembanca

A post shared by A.S. Volley Lube Civitanova (@asvolleylube) on Jun 5, 2019 at 12:23am PDT