Кепа: Проваленият трансфер в Реал М беше най-трудният ми период, но не го виждам като нещо лошо

“Много съм доволен, че спечелихме Лига Европа. Щастлив съм, че приключихме по такъв начин един дълъг сезон с върхове и падения и много мачове. Сега гледаш назад и виждаш изпълнените цели: класирахме се за Шампионската лига с третото ни място, въпреки че останахме много далече от 'I do not see it as a bad thing to have happened': Kepa says talk of move to Real Madrid helped him | Daily Mail Online #RealMadrid #AthleticBilbao https://t.co/OO6cSqlfgN pic.twitter.com/AqzwmaDC4h — Sneak Peek Reports (@SneakPeekReps) June 5, 2019 Проваления ми трансфер в Реал Мадрид през януари 2018 г.? Не го виждам като нещо лошо. Беше още едно преживяване в живота ми, през което трябваше да премина. Поучих се от това, защото всичко ми се случи. Ще ми послужи в бъдеще. Говореше се много за мен. Всички го обсъждаха. Заради човекът, който съм, не исках да говоря, докато не свърши всичко, но имах желание да изясня нещата. Това бяха най-трудните моменти. Отказът ми да бъда сменен на финала за Купата на Лигата? Това отмина. Не съм доволен от стореното от мен. Всички грешим. Поучих се и поисках прошка. Въпросната седмица беше буреносна за мен, не знаех какво се случва. Нуждаех се от дни на спокойствие. Но се разбрахме с треньора. Отношенията ми с него са фантастични. Винаги е имал вяра в мен. Говорихме за това и приключихме. Продължихме напред, защото имаше много неща, за които да играем. Kepa on Sarri: “He is Innovative, has very good game idea. Of association, of playing from behind, but looking for verticality with passes to overcome lines. It's a way of playing that needs time to absorb it well bcos you need mechanisms, players of certain characteristics." pic.twitter.com/pVARW3ZZ5f — The Blues (@TheBlues___) June 5, 2019 Вратарят на Челси Кепа Арисабалага сподели впечатленията си от дебютния си сезон във Висшата лига, като обсъди и темата с проваления си трансфер в Реал Мадрид преди година и половина.“Много съм доволен, че спечелихме Лига Европа. Щастлив съм, че приключихме по такъв начин един дълъг сезон с върхове и падения и много мачове. Сега гледаш назад и виждаш изпълнените цели: класирахме се за Шампионската лига с третото ни място, въпреки че останахме много далече от Манчестър Сити Ливърпул , играхме финал за Купата на Лигата и станахме шампиони в Лига Европа. След първата ми година във Висшата лига имам по-голям опит. Изиграх за Челси и националния отбор 57 мача. Повече от тези за Атлетик Билбао в двата ми сезона там. Изживях и се адаптирах към футбол, различен от този в Ла Лига. Играта е по-директна. Освен това треньорът изискваше от нас да играем по различен начин от този в Атлетик. Вратарят участва много в изграждането на играта и се подобрих в краката. Пред мен се отвори една различна съблекалня с други езици и култури. Беше много позитивно за мен.Проваления ми трансфер в Реал Мадрид през януари 2018 г.? Не го виждам като нещо лошо. Беше още едно преживяване в живота ми, през което трябваше да премина. Поучих се от това, защото всичко ми се случи. Ще ми послужи в бъдеще. Говореше се много за мен. Всички го обсъждаха. Заради човекът, който съм, не исках да говоря, докато не свърши всичко, но имах желание да изясня нещата. Това бяха най-трудните моменти. Отказът ми да бъда сменен на финала за Купата на Лигата? Това отмина. Не съм доволен от стореното от мен. Всички грешим. Поучих се и поисках прошка. Въпросната седмица беше буреносна за мен, не знаех какво се случва. Нуждаех се от дни на спокойствие. Но се разбрахме с треньора. Отношенията ми с него са фантастични. Винаги е имал вяра в мен. Говорихме за това и приключихме. Продължихме напред, защото имаше много неща, за които да играем. Маурицио Сари е иноватор. Има много добра идея за играта. Да я изграждаме още отзад, но да търсим вертикалността с пасове, за да превъзхождаме по линиите. Това е стил на игра, който се нуждае от време, за да се приеме добре от отбора, защото ти трябват механизми и играчи с определени характеристики. За него, който е на 65 години, това беше първи трофей, както и за мен. Това беше перфектният край на сезона. Дали искам да остане? Направи силен сезон, като си постигнахме целите. Той си има договор, за нещо повече не знам. Не знам какво ще стане. Дали е толкова странен, колкото изглежда? Всички си имаме нашите странности и начини, по които сме специални. Той е страстен и много експресивен. Това провокира отвън да изглежда различно”, коментира Кепа пред “Марка”.

