Барби – шампион по муай тай, фотограф и туристически агент (ВИДЕО + СНИМКИ)

ЧЕМПИОНКА МИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ ВЕРНУЛАСЬ НА РИНГ Чемпионка мира по тайскому боксу сразу в трёх версиях ЕКАТЕРИНА ВАНДАРЬЕВА вновь возвращается на профессиональный ринг. Это радостное событие для почитателей таланта самой красивой тайбоксёрши мира, количество поклонников которой в Азии существенно превосходит число её болельщиков на родине. Для полуторагодовалого Тимура это стало первой продолжительной отлучкой его мамы, которая пробует силы в новом разделе единоборств, называющемся MAS и весьма удачно. А что обо всём этом думает сама спортсменка? Читайте интервью в 4ом номере журнала, а так же не нашем сайте! Ссылка в профиле.

