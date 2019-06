Моторни спортове Вилньов: Провалът на Макларън в Инди 500 трябва да им е за урок 05 юни 2019 | 13:00 0



копирано



McLaren apologises to Fernando Alonso for the Indy 500 failure. pic.twitter.com/swOi7cGrND — ESPN F1 (@ESPNF1) May 20, 2019 Жак Вилньов смята, че Макларън трябва да се поучат от провала си в Инди 500 тази година. С по-голям отбор от този през 2017-а Макларън бяха готови да предоставят възможност на Фернандо Алонсо да спечели т.нар. "тройна корона в моторспорта". Автомобилът обаче не бе на ниво и двукратният Ф1 шампион не бе способен да се квалифицира за състезанието. "Сигурен съм, че това ще бъде урок за всички в Макларън. Индианаполис 500 е може би най-трудното състезание", коментира пред испанското издание Marca Вилньов. "За да успееш там, трябва да се подготвиш както трябва, а това е трудно, ако правиш по едно състезание на година". Въпреки всичко шампионът на Формула 1 от 1997 година подкрепя Алонсо в целите му. "Той знае, че няма как да победи всичките рекорди във Формула 1 и затова се опитва да печели по малко навсякъде".

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 147

1