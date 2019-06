Тенис Иванишевич: Джокович може да задмине Федерер 05 юни 2019 | 12:38 - Обновена 0



Top seed Novak Djokovic has created a piece of #FrenchOpen history by becoming the first man to reach a 10th consecutive quarter-final.



https://t.co/3HQ1ReFApt #bbctennis pic.twitter.com/HrrEvsZynI — BBC Tennis (@bbctennis) June 3, 2019

ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

Новак Джокович може да задмине Роджър Федерер по титли от Големия шлем. Това мнение изради легендата Горан Иванишевич. Днес Джокович излиза срещу Александър Зверев в мач от четвъртфиналите на "Ролан Гарос". Ако триумфира в Париж, той ще стане едва вторият в историята, който има всички титли на турнирите от Големия шлем в един период. Сърбинът спечели последните три титли от Шлема."Миналата година никой не вярваше, че Ноле ще се завърне. Няколко месеца по-късно той печели всички турнири от Големия шлем, коментира Иванишевич. - Мисля, че може да подобри рекорда на Роджър. Той е здрав, концентриран. Ако спечели в Париж, му остават "Уимбълдън" и US Open за Голям шлем. Всичко е възможно. На "Ролан Гарос" може би Надал е с 1 процент повече фаворит, но аз бих искал Джокович да спечели".

