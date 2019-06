Моторни спортове Специалната каска за ТТ на остров Ман на легендата Джон МакГинес 05 юни 2019 | 12:00 - Обновена 0



Четиридесет и седем годишният МакГинес е отново в своя физически максимум след тежко високоскоростно падане през 2017-а, от което се измъква със счупен крак, ребра и травми на гръбначния стълб. Това го принуждава да гледа отстрани цели два сезона. Но има и още - той кара с всички възможни мотори. Състезава се в Superbike и Lightweight категориите с машина на британския производител Norton, с Мugen в надпреварата за изцяло електрически мотоциклети TT-Zero, а в Суперспорт категорията с Padgetts Racing.



Оставяйки настрана удрянето на глави, МакГинес използва каските Shoei малко повече от 15 години - в момента той кара със състезателния флагман на серията - X-Spirit III. "Когато се състезаваш по пътищата на остров Ман искаш главата ти да е добре защитена и не мога да желая нищо повече от това, което Shoei предоставя за мен. Системата за вентилация работи добре, светлината и видимостта са страхотни - това е една страхотна екстремна шапка", коментира МакГинес.

