Германия и Англия се противопоставиха официално Суперлига да замени Шампионската лига

Германия и Англия са против идеята на Европейската клубна асоциация (ЕКА) за създаване на "Суперлига" през 2024-а година, съобщи президентът на Германския футболен съюз (ДФБ) Райнхард Раубал.

ЕКА работи с Европейската футболна асоциация (УЕФА) за реформи в Шампионската лига, които могат да стигнат до толкова далеч, че да бъде създаден изцяло нов турнир с изпадане и изкачване. Това обаче означава, че именно това международно клубно първенство ще бъде затворено за по-малките отбори в голяма степен. Германия и Англия подкрепиха изразеното по-рано от испанеца Хавиер Тебас мнение, с което той се противопостави на идеята на ЕКА.

