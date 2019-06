Турция ни разби на волейбол! България с 8-а поредна загуба в Лигата на нациите (видео + галерия)

Двубоят Турция - България започна изключително добре за тима воден от бившия селекционер на държавния ни тим Джовани Гуийдети. Турция дръпна с 4:1 след ас на Мелиха Исмаилоолу. Преднината на туркините нарасна на 5 точки при 6:1.

Иван Петков взе прекъсване за България и то веднага даде резултат. Последваха 3 поредни точки за България след технична атака на Гергана Димитрова, единичен блок на Мира Тодорова и ас на атака на Мария Данчева - 4:6. Блокаут на Гергана Димитрова и контраатака на Мирослава Паскова направиха резултата 6:7. Турция поведе с 8:6 при първото техническо прекъсване благодарение на мощна атака по острия диагонал от зона 2 на Ебрар Каракурт. Турция поведе с 5 точки при 13:8. Това накара Иван Петков взе второто си прекъсване в гейма.

България записа 3 поредни точки благодарение на добрия сервис на резервата Петя Баракова и атака и блокада на Гергана Димитрова - 13:18. Гергана Димитрова съумя да завърши своята атака за 14:22. Мощен сервис с отскок на Ебрар Каракурт и ас за Турция за 24:14. Нова точка на Ебрар Каракурт донесе успеха на Турция в първата част с 25:14.



Българските волейболистки бяха равностойно на съперничките си до 4:4 в началото на втория гейм. Последваха 7 поредни точки за Турция - 11:4. Иван Петков взе прекъсване за България, но то не даде желания резултат. момичетата на Джовани Гуидети дръпнаха с 16:7 при второто техническо прекъсване след мощен пайп на Ебрар Каракурт. Турция стигна до геймбол при 24:8. Мария Данчева върна една точка, но технично отиграване в атака на Мелиха Исмаилоолу донесе успеха на Турция във втората част с 25:9.

Turkey takes the 2nd set at 9-25 against Bulgaria !



Третата част започна равностойно. Българските волейболистки се "закачиха" за своите съпернички. Националките започнаха да рискуват повече началния удар и това даде резултат. Равенството се запази до 6:6. Турция поведе с 8:6 при първото техническо прекъсване. Равенството се запази до 11:11, а България поведе с 13:12. Националките поведоха с 16:15 при второто техническо прекъсване. Началният удар на Петя Баракова продължи да тормози посрещането на Турция и тя заби ас за 17:15. Възпитаничките на Джовани Гуидети изравниха при 19:19. Иван Петков взе прекъсване. България поведе с 20:19 след атака на Гергана Димитрова.



До момента българският тим е на 16-то място в класирането без нито една спечелена победа.

В четвъртък България ще играе Доминиканската република в последния си мач от турнира в Банкок. БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ 0:3 (14:25, 9:25, 23:25) БЪЛГАРИЯ: Лора Китипова, Мария Данчева 4, Гергана Димитрова 11, Мирослава Паскова 10, Мира Тодорова 5, Нася Димитрова 2 - Жана Тодорова-либеро (Силвана Чаушева 1, Симона Димитрова, Мария Кривошийска)

Старши треньор: ИВАН ПЕТКОВ

ТУРЦИЯ: Джансу Йозбай 1, Ебрар Каракурт 18, Зехра Гюнеш 7, Ханде Баладън 10, Кюбра Акман 11, Мелиха Исмаилоолу 12 - Симге Шебнем Акьоз-либеро (Езги Дилик, Йозге Йълмаз)

