Надал преди битката с Федерер: Ако не му създам проблеми, ще имам проблеми

“Ако трябва да съм честен, за мен най-важното нещо е фактът, че съм на полуфинал“, сподели Надал. “Начинът, по който играя, е много позитивен. Играх солидно и спечелих мачове срещу трудни опоненти. Фактът, че Роджър стои пред мен на полуфиналите, е допълнение към всичко това“.

Devastatingly efficient.



Thanks to a commanding win over Nishikori, Rafael Nadal will meet Roger Federer in the #RG19 semi-finals.



: https://t.co/X6kkGvZhIE pic.twitter.com/mhGcKx1M9W — Roland-Garros (@rolandgarros) 4 юни 2019 г. “С него споделихме най-важните моменти в кариерите си, като се изправяхме на корта един срещу друг. Следва нов епизод. Ще бъде специален миг и се надявам да бъда готов за него“, заяви 11-кратният шампион в Париж.

Here's Roger Federer and Rafael Nadal after their first meeting at #RolandGarros in 2005, also in the semifinals pic.twitter.com/BNiNAFBM4b — Roger Federer Book (@FedererBook) 4 юни 2019 г. Двамата са се изправяли само веднъж в тази фаза на турнира – през 2005 г., и Надал излезе победител. След това играха четири финала на Ролан Гарос, в които Краля на клея се наложи.



“Всеки мач е различен, няма два еднакви. Винаги опитваме различни неща. Очаквам, че той ще играе агресивно, ще сменя ритъма, ще излиза на мрежата. Аз трябва да бъда солиден и да удрям топката толкова силно, че да не му позволявам да излиза на добри позиции. Ако играя добре от форхенд и от бекхенд, се надявам да му създам проблеми. Ако това не стане, аз ще имам проблеми“, заяви с усмивка Надал.



