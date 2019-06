Бокс Джошуа активира клаузата за реванш с Руис 05 юни 2019 | 10:04 - Обновена 0



After meetings with AJ, Rob Mc and the management team in NY, we have today triggered the contracted rematch clause with Andy Ruiz Jnr. The fight will take place in Nov/Dec at a venue to be confirmed shortly. — Eddie Hearn (@EddieHearn) June 4, 2019

Веднага след мача промоутърът Еди Хърн обяви, че има клауза в договора за мача. Според нея Руис е длъжен да даде незабавен реванш на Джошуа.



Антъни Джошуа активира клаузата за реванш с Анди Руис - младши. Британецът записа първа загуба в своята кариера. Той беше нокаутиран в събота вечер и отстъпи своите световни титли в тежка категория.

