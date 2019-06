Кобрата се бие с Руис през ноември във Вегас

Кубрат Пулев е на път да се изправи срещу новия световен шампион в тежка категория на IBF, WBA, WBO и IBO Анди Руис през ноември в Лас Вегас. Това обяви пред "Тема Спорт" Кобрата от САЩ. Той призна, че вече са стартирани преговори в тази посока.

"Бих посъветвал Джошуа да не се хвърля на реванш с Руис, защото ще загуби отново. При това още по-тежко. Видяхте, че той бе наистина безпомощен. Има една много хубава българска поговорка - не си прави сметки без кръчмар. Говореха за следващи срещи, влючително водиха преговори и с нас за мач през ноември на "Уембли". Не го брояха за жив, държаха се надменно, но Господ гледа и бе на друго мнение. Ние вече започнахме преговори с Руис. Не виждам причина двубоят да не се проведе през ноември. Говорим за Лас Вегас", сподели Кубрат, който е официален претендент на IBF.

BREAKING: Andy Ruiz Jr has been ordered by the IBF to begin negotiations with mandatory challenger Kubrat Pulev. Purse bids will be called on July 15th if a deal has not been agreed. Source: @danrafaelespn