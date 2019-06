И Ливърпул се включва в битката за Де Лихт?

Ливърпул възнамерява да привлече защитника на Аякс Матайс де Лихт, съобщава Sport Bild. Мениджърът Юрген Клоп лично се интересува от трансфера, като иска младият талант да направи тандем със своя сънародник Върджил ван Дайк.

[Sport Bild] | Jurgen Klopp has asked his club's management to hire De Ligt to play alongside Van Dijk, now the fight is between Barcelona, Manchester City, United and Paris and now Liverpool is entering on the line. pic.twitter.com/1COwkZS4O6