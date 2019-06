Двата гола на сезона в Шампионската лига са с добре познати автори

Top 10 #UCL goals of 2018/19



Сайтът на УЕФА обяви днес два различни гола, които бяха определени като №1 през сезона. В началото на деня европейската футболна централа публикува топ 10 на попаденията, избрани от техническите наблюдатели на УЕФА. Тук победител бе волето на Кристиано Роналдо в мача срещу Манчестър Юнайтед от груповата фаза на надпреварата. На второ място остана голът от фаул на Лионел Меси във вратата на Ливърпул в двубоя от полуфиналната фаза, игран на " Камп Ноу ".Феновете обаче размениха местата на първия и втория и избраха именно изпълнението на Меси за №1 през сезона след гласуване на сайта. Това попадение бе под №600 за аржентинеца с екипа на каталунците. Привържениците можеха да избират между четири гола. Единият от тях бе този на Роналдо, който спечели в другата класация, а тук завърши на второ място. Другите бяха попадението на Иван Ракитич срещу Тотнъм и това на Ариен Робен срещу Бенфика Ето и топ 10 на головете според техническите наблюдатели: