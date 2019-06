Испания Барселона ще пропътува над 40 хиляди километра за лятната си подготовка 04 юни 2019 | 18:14 - Обновена 0



копирано





След двата си мача на японска почва тимът ще пътува до Русия, където най-вероятно ще се изправи срещу Barça to embark on 40,646 km pre-season global tour (Japan, Russia & USA)#FCBarcelona https://t.co/oKtFnQiAlq pic.twitter.com/XXMuuVrQSi — AS English (@English_AS) June 4, 2019 Така очакваната дистанция, която шампионът на Испания ще измине преди началото на сезона в Ла Лига на 16-и август, е 40646 километра, изчислява AS. Отборът на Барселона засега има едва две потвърдени контроли от предсезонната си подготвка - срещу Челси на 23-и юли в японския град Сайтама и визита на Висел Кобе на 27-и юли. Въпреки това, каталунците ще изиграят мачове също и в САЩ и Русия, като ще спорят и за традиционния трофей “Жоан Гампер” на “ Камп Ноу ”.След двата си мача на японска почва тимът ще пътува до Русия, където най-вероятно ще се изправи срещу Зенит в Санкт Петербург на 1-ви август. Три дни по-късно Барса ще представи състава пред феновете на своя стадион, като очакваният съперник за трофея “Гампер” е Арсенал . Датите 10-и и 13-и август са запазени за две потенциални контроли в САЩ, като все още не се знаят противниците в тях.Така очакваната дистанция, която шампионът на Испания ще измине преди началото на сезона в Ла Лига на 16-и август, е 40646 километра, изчислява AS.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 436 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1